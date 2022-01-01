Лоток проволочный

Проволочные лотки обладают пониженной ветронагрузкой, лучшей вентиляцией и теплоотводом – то есть не происходит перегрева кабелей, как это может быть в сплошных лотках и перфорированных лотках, ведь кабели начинают нагреваться, как только по ним начинает идти ток.