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ШРН-Э-6.350 Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U дверь стекло
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ШРН-Э-6.350 Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U дверь стекло
Розничная цена:6 800 ₽
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Шкаф телекоммуникационный настенный разборный ЭКОНОМ 6U (600х350) дверь стекло

Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
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Корпус ВРУ-1(1800х450х450) IP40
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Корпус ВРУ-1(1800х450х450) IP40
Розничная цена:13 500 ₽
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Корпус ВРУ нужен для сборки и распределения в нем электрического оборудования, учета электрической энергии для 2-х и более потребителей Устанавливают в жилых и административных, складских и других зданиях и сооружениях

Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (495)704-71-74 или по электронной
почте mail@fenix-electro.ru
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Корпус ВРУ-1(2000х600х450) IP40
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Корпус ВРУ-1(2000х600х450) IP40
Розничная цена:16 300 ₽
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Корпус ВРУ нужен для сборки и распределения в нем электрического оборудования, учета электрической энергии для 2-х и более потребителей Устанавливают в жилых и административных, складских и других зданиях и сооружениях

Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
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Корпус ВРУ-1(1800х600х450) IP54
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Корпус ВРУ-1(1800х600х450) IP54
Розничная цена:18 500 ₽
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Корпус ВРУ нужен для сборки и распределения в нем электрического оборудования, учета электрической энергии для 2-х и более потребителей Устанавливают в жилых и административных, складских и других зданиях и сооружениях

Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
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Корпус ВРУ-1(1800х800х450) IP54
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Корпус ВРУ-1(1800х800х450) IP54
Розничная цена:21 200 ₽
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Нет в наличии
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Корпус ВРУ нужен для сборки и распределения в нем электрического оборудования, учета электрической энергии для 2-х и более потребителей Устанавливают в жилых и административных, складских и других зданиях и сооружениях

Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
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Корпус ВРУ-1(2000х600х450) IP54
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Корпус ВРУ-1(2000х600х450) IP54
Розничная цена:19 600 ₽
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В наличии
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Корпус ВРУ нужен для сборки и распределения в нем электрического оборудования, учета электрической энергии для 2-х и более потребителей Устанавливают в жилых и административных, складских и других зданиях и сооружениях

Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
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45131 SBR Розетка 2к+З (45х45) , белая
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45131 SBR Розетка 2к+З (45х45) , белая
Розничная цена:320 ₽
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В наличии
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Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
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45131 SVM Розетка 2к+З (45х45) , красная
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45131 SVM Розетка 2к+З (45х45) , красная
Розничная цена:320 ₽
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В наличии
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Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
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10010 CBR Короб 12x7мм
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10010 CBR Короб 12x7мм
Розничная цена:63 ₽
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В наличии
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Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
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ET-MP40D-SD-025-01-100 ELASTA Скоба двухлапковая для монтажного пистолета d=25-26мм IEK
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ET-MP40D-SD-025-01-100 ELASTA Скоба двухлапковая для монтажного пистолета d=25-26мм IEK
Розничная цена:10 ₽
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Нет в наличии
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Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
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CM10-08-050 Металлорукав Р3-Ц-08 (уп.50м)IEK
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CM10-08-050 Металлорукав Р3-Ц-08 (уп.50м)IEK
Розничная цена:1 800 ₽
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Нет в наличии
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Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
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Корпус ВРУ-1(2000х600х450) IP54
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Корпус ВРУ-1(2000х600х450) IP54
Розничная цена:19 600 ₽
Еще (-1)
В наличии
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Корпус ВРУ нужен для сборки и распределения в нем электрического оборудования, учета электрической энергии для 2-х и более потребителей Устанавливают в жилых и административных, складских и других зданиях и сооружениях

Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
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DR-140027 Витая пара Datarex 5е,4 пары U/UTP, 24AWG, PVCLS нг(А)-LSLTx зеленый
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DR-140027 Витая пара Datarex 5е,4 пары U/UTP, 24AWG, PVCLS нг(А)-LSLTx зеленый
Розничная цена:8 800 ₽
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В наличии
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Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
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CM10-08-050 Металлорукав Р3-Ц-08 (уп.50м)IEK
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CM10-08-050 Металлорукав Р3-Ц-08 (уп.50м)IEK
Розничная цена:1 800 ₽
Еще (-1)
Нет в наличии
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Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
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Корпус ВРУ-1(1800х800х450) IP54
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Корпус ВРУ-1(1800х800х450) IP54
Розничная цена:21 200 ₽
Еще (-1)
Нет в наличии
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Корпус ВРУ нужен для сборки и распределения в нем электрического оборудования, учета электрической энергии для 2-х и более потребителей Устанавливают в жилых и административных, складских и других зданиях и сооружениях

Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
Подробнее
Корпус ВРУ-1(2000х600х450) IP54
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Корпус ВРУ-1(2000х600х450) IP54
Розничная цена:19 600 ₽
Еще (-1)
В наличии
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Корпус ВРУ нужен для сборки и распределения в нем электрического оборудования, учета электрической энергии для 2-х и более потребителей Устанавливают в жилых и административных, складских и других зданиях и сооружениях

Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
Подробнее
CM10-08-050 Металлорукав Р3-Ц-08 (уп.50м)IEK
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CM10-08-050 Металлорукав Р3-Ц-08 (уп.50м)IEK
Розничная цена:1 800 ₽
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Нет в наличии
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Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера по телефону (910)438-48-63,(495)704-71-74 или по электронной почте mail@fenix-electro.ru
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AlfaSystems GoPro GP261D21